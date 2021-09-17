Надзвичайна подія сталася, коли трамвай прямував з депо на маршрут.

Сьогодні в Одесі трамвай смертельно травмував літню жінку.

Як повідомили журналістам у прес-службі комунального підприємства "Одесміськелектротранс", надзвичайна подія сталася о 05:20, коли трамвай прямував з депо на маршрут по вулиці Балківській.

"Трамвай перетнув вулицю Краснослобідську на зелений сигнал світлофора і збив літню жінку, яка зненацька вийшла на рейки з-за електроопори", - сказано в повідомленні.

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На місці працював слідчий. Правоохоронці встановлюють обставини надзвичайної події.

Нагадаємо, у центрі Одеси трамвай зійшов з рейок і збив людину. Інцидент стався пізно ввечері 3 вересня на вулиці Старопортофранківській, на ділянці між вулицями Велика Арнаутська і Тираспольська.

Трамвай, що слідував за маршрутом №5, зійшов з рейок і збив 51-річного чоловіка, який йшов по тротуару.

Автор: Лариса Козова