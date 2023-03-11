Пенсіонерка вирішила спалити траву і сміття на власному подвір'ї.

На Одещині загинула літня жінка, яка впала у палаюче сміття.

Як повідомила прес-служба Головного управління ДСНС в Одеській області, пожежа сталася на вул. Українська міста Кілія Ізмаїльського району.

Як зазначається, 10 березня, приблизно о 12:00, надійшло повідомлення про пожежу. По прибуттю на місце виклику було встановлено загоряння сухої трави та сміття на території приватного домоволодіння. Пожежу було ліквідовано на площі 300 кв. м. "Внаслідок пожежі загинула господарка, 1943 року народження", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У соцмережах повідомляють, що пенсіонерка спалювала траву та сміття, але вогонь дуже розгорівся. Жінка намагалася врятуватися, але впала у полум’я.

Паління трави і сміття: попередження ДСНС

В Україні регулярно трапляються інцидени з палінням трави і сміття у весняний період. У ДСНС не раз зверталися до українців не робити цього, оскільки це провокує нещасні випадки та масштабні пожежі. Рятувальники закликали повідомляти про паліїв і за можливості проводити превентивні бесіди із сусідами, які нехтують попередженнями. Рятувальники попередили,що паління трави та сміття будуть прирівнювати до диверсій.

Вас також можуть зацікавити новини: