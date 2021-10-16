Наразі він знаходиться в реанімації.

В Одеській області при спалюванні сміття у себе у дворі важкі опіки отримав 27-річний чоловік.

Як повідомили журналістам у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, НП сталася вчора ввечері в селі Троїцьке Одеського району.

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Місцевий житель постраждав при спалюванні сміття на власному подвір'ї, внаслідок порушення правил пожежної безпеки.

За інформацією ДСНС, у 27-річного чоловіка важкі опіки, нині він знаходиться в реанімації. Пожежу ліквідували сусіди за допомогою води з відер.

Нагадаємо, як писав УНІАН, в Одесі рятувальники ліквідували пожежу в приміщенні приймальної комісії одного із вишів.

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Автор: Лариса Козова