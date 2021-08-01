Рух на трасі Київ-Одеса ускладнений.

В Одеській області при зіткненні трьох автомобілів постраждали три людини, в тому числі двоє дітей.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Аварія сталася сьогодні о сьомій ранку на трасі Київ-Одеса.

"В результаті зіткнення автомобілів Mercedes-Benz Vito, Ford Fiesta і Renault Megane травмовані дві дівчинки 6 і 11 років та 45-річна жінка. Їм надають допомогу медики", – сказано в повідомленні.

Як уточнюється, аварія сталася сьогодні біля села Новокарбівка, в Подільському районі.

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Автор: Лариса Козова