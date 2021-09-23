Згідно з актами перевірок технічної комісії освітнього закладу, обвал стелі у гімназії трапляється вже втретє.

В місті Новгород-Сіверській Чернігівської області у одному з класів гімназії №1 обвалилася частина стелі.

Про це йдеться у повідомленні Новгород-Сіверської міської територіальної громадани сторінці в соцмережі.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждали, оскільки обвал стався під час перерви і в класі нікого з учнів не було. Проте батьки дітей занепокоєні цією ситуацією.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту міськради Тетяна Ковальчук зазначила, що адміністрація гімназії з проханням про ремонт стелі не зверталася. Клопотання були лише щодо капітального ремонту підлоги в деяких кабінетах.

"Наразі приймаються відповідні рішення в цьому напрямку... У відділі освіти терміново була створена комісія, обстежили місце події, з’ясували обставини. За результатами перевірки буде проведено ремонт стелі. Директор гімназії надала акти перевірок технічної комісії освітнього закладу стану будівель. З'ясувалося, що обвал стелі трапляється вже втретє", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Ірина Погоріла