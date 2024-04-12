За словами очевидців, чоловік прийшов на прийом до психіатра, у заклад викликали поліцію.

На Одещині у співробітника військкомату, що раніше був на фронті, та персоналом поліклініці сталася сутичка, під час якою чоловік "хапався" за пістолет.

За даними служби звʼязків з громадськістю Одеського обласного ТЦК та СП, інцидент стався у Болградській центральній лікарні.

"Під час відвідування лікаря, між військовослужбовцем одного з районних ТЦК та СП з роти охорони й персоналом лікарні сталася сутичка. Через агресивну поведінку військового медичні працівники викликали представників поліції", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що начальником Болградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом порушення військовослужбовцем громадського порядку та його неетичної поведінки відносно інших громадян розпочато службове розслідування. Встановлюються детальні обставини події.

Також йдеться, що командування Одеського обласного ТЦК та СП категорично засуджує будь-які прояви некоректної поведінки, зневажливого ставлення та порушення законодавства як підлеглим особовим складом, так і подібні прояви в суспільстві відносно військовослужбовців.

Запевняється, що за результатами службового розслідування винні будуть встановлені та притягнуті до відповідальності. Зараз командування співпрацює із правоохоронними органами та органами військового правопорядку для об’єктивного встановлення обставин та визначення ступеня провини кожного учасника інциденту.

За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався 11 квітня. Лікарі та пацієнти були евакуйовані з будівлі через неадекватну поведінку військовослужбовця місцевого ТЦК, який служить тут після активної участі у бойових діях на фронті та має контузії. У поліклініку він прийшов на прийом до психіатра, імовірно під час перебування у медзакладі у нього стався психічний розлад.

Під час розмови у присутності ще однієї лікарки та медичної сестри військовий розлютився та став "махати пістолетом", попередньо, газовим, перед обличчям та кидати зброю на стіл. При цьому він не дозволяв працівникам закладу вийти з приміщення. Однак це вдалося медсестрі, яка подзвонила у поліцію.

Йдеться, що чоловіка вдалося закрили у кабінеті, про всяк випадок іншим пацієнтам та персоналу порадили покинути приміщення поліклініки.

На Одещині невідомі у "пікселі" заштовхали підлітка у бус і вивезли з села - подробиці скандалу

Як повідомляв УНІАН, на Одещині, у селі Приозерне Суворовської громади, кілька чоловіків, одягнені у військову форму, на вулиці схопили 14-річного підлітка та вивезли за межі населеного пункту. У відділі соціального захисту населення Суворовської селищної ради розповіли, що подія сталася 2 квітня приблизно о 17.00-17.30. Учень однієї зі шкіл, ішов вулицею у справах, коли біля нього зупинився білий мікроавтобус та троє чоловіків у балаклавах з намальованими на них білими щелепами, у формі, озброєні автоматами, схопили його та заштовхали на заднє сидіння.

Дорогою, кілька кілометрів, невідомі мовчали, а потім спитали хлопчика про те, скільки йому років. Зрозумівши, що "взяли" неповнолітнього, висадили з машини на трасу.

За даним фактом розпочато провадження за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

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