Чоловіка схопили в готелі, звинувативши у намірі незаконно перетнути кордон.

На Закарпатті науковця з Києва, який був знятий з військового обліку через стан здоров’я, примусово "мобілізували" після того, як у місцевому ТЦК йому виготовили підробний військовий квиток. Про це розповів у своєму Фейсбуці народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

За його словами, ця історія почалася ще 31 січня, коли громадянин, "який багато років працював у столичній науковій установі", зупинився в одному із готелів Закарпаття. Просто в номер до нього завітали прикордонники і звинуватили в намірі незаконно перетнути кордон, пише Мазурашу.

Далі, за словами нардепа, на чоловіка склали протокол і домоглися, аби він його підписав. Після цього науковця нібито посадили в камеру, де він провів ніч. На ранок, як пише Мазурашу, киянина привезли до ТЦК, де він показав військовий квиток з відміткою столичного районного ТЦК про зняття з обліку.

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"Закарпатські військоматні відправили "бійця" в підвал (де і ночував), телефон, звісно, забрали. На другий день оформили йому замість забраного новий військовий квиток(!), оформили "придатність", підписалися за громадянина (бо він відмовлявся підписувати)", – стверджує Мазурашу.

Далі, за словами нардепа, чоловіка доправили у військову частину під Львовом, але там відмовилися приймати такого "бійця". Тоді нещасному повернули телефон і він зміг викликати поліцію та зателефонувати адвокату. Але правоохоронці нічим допомогти не змогли та поїхали.

Після цього, як розповідає Мазурашу, чоловіка завезли в Рівенську область, але тамтешні військові теж відмовилися його брати. "З Рівненщини повезли знову в ТЦК на Закарпаття. Там знову помістили в підвал. Звідти повторно завезли на Львівщину. Де оформили у військову частину", – розповідає нардеп.

Там чоловік знову отримав телефон і викликав поліцію, якій розповів про свої "пригоди". Але, як каже Мазурашу, поліцейські "щось там похіхікали із знайомими військовими і поїхали".

Фінальним етапом епопеї став примусовий візит на військово-лікарську комісію.

"Там з нього теж знущались, ігнорували його інформацію про проблеми зі здоровʼям. На цих емоціях він почав кидатися з ножиком (який мав в кишені) на тих лікарів, які його ігнорували, порізав собі вени", – пише Мазурашу.

У коментарях до цього посту нардеп написав, що отримує відписки у стилі "їх там нєт" на свої депутатські запити щодо подібних випадків.

Зазначимо, що жодних документальних, фото чи відеодоказів своїй розповідіі нардеп не наводить. На момент цієї публікації ані Закарпатський ТЦК, ані ТЦК згаданих в публікації Львівської та Рівненської областей жодним словом не прокоментували інформацію нардепа.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, на Одещині мобілізували чоловіка з епілепсією, він помер у перший же день "служби". За словами спікера Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, зараз триває досудове розслідування цієї події. Перевіряють факти неналежного медичного огляду перед призовом та неякісного надання допомоги безпосередньо під час інциденту.

Також ми розповідали, що народний депутат Роман Костенко розкритикував ідею мобілізації колишніх та нинішніх ув'язнених. За його словами, з цієї категорії вдастся нашкребти хіба що кілька тисяч людей, а фронту потрібні десятки тисяч щомісяця.

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