Польська поліція затримала за підозрою у скоєному 38-річного громадянина України. Йому інкримінують замах на вбивство.

У польському місті Радомсько під час спільного розпиття алкоголю 38-річний українець кинувся з ножем на свого співвітчизника, внаслідок чого той отримав серйозні поранення, проте польським медикам вдалось його врятувати.

Читайте такожУкраїнець намагався викрасти з польського заводу 120 посудомийних машинЯк повідомляє ТСН з посиланням на radomsko24.pl, інцидент стався 2 травня на вулиці Краківській. За даними поліції, 5 українців розпивали алкоголь в квартирі, яку вони орендували. Раптово між ними виник конфлікт, під час якого важко поранили 25-річного хлопця. На місце події викликали медиків та поліцію.

"Слідство встановило, що чоловіки знають одне одного, оскільки орендують квартиру і працюють разом. Під час розмови з офіцерами жоден з них не зміг розповісти, що стало причиною трагедії. Через це поліція затримала усіх громадян України. У кожного з них в організмі було понад два проміле алкоголю", - повідомила прес-секретар районного штабу поліції в Радомському Анета Влазловська.

Польські слідчі встановили причетного до нападу на 25-річного українця. Ним виявився 38-річний громадянин України. Між нападником та пораненим стався конфлікт через те, що чоловіки посперечались, хто із них платитиме за алкоголь.

4 травня польська прокуратура звинуватила 38-річного українця в замаху на вбивство. Йому загрожує довічне позбавлення волі. 25-річного хлопця прооперували польські медики. Його життю нічого не загрожує.

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Автор: Ірина Погоріла