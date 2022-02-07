Напередодні між матір’ю та донькою стався конфлікт.

У Сумах 38-річна жінки посеред ночі заявила про зникнення її 12-річної доньки. За словами матері, дівчинка пішла з дому та не повернулася.

Про це повідомили у прес-службі поліції Сумської області.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції та екіпаж патрульної поліції.

Правоохоронці зафіксували жахливі умови проживання, а також заявницю у стані алкогольного сп’яніння. Жінка розповіла, що між нею та донькою виник конфлікт, після якого дівчинка пішла з дому.

Поліціянти опитали свідків, сусідів, родичів та друзів зниклої, а згодом з’ясували, що дівчинка не виходила з дому.

12-річну дівчинку знайшли у сусідній кімнаті, а на її горе-матір склали адміністративний протокол за невиконання батьківських обов’язків та вчинення домашнього насильства.

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