Хлопчик з народження не міг самостійно рухатись. Після вбивства тіло дитини чоловік загорнув у поліетиленовий пакет і закопав.

29-річного жителя Донеччини підозрюють у вбивстві 3-річного сина співмешканки, який з народження не міг ходити. Чоловік до смерті побив дитину, а тіло закопав.

Трагедія сталася в січні в місті Курахове, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора. Як встановило досудове розслідування, перед убивством чоловік був удома зі своєю співмешканкою і трьома малолітніми дітьми.

"Вночі він взяв за руки 3-річного хлопчика, який з народження не міг самостійно рухатись, і став примушувати його ходити. Дитина почала плакати, після чого підозрюваний побив її руками, спричинивши численні тілесні ушкодження, від яких хлопчик помер", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, вранці чоловік поклав тіло дитини в сумку, відніс до покинутої ділянки садового товариства за 2 кілометри від будинку, де закопав. Про зникнення одного з онуків поліції повідомила бабуся.

Судово-медична експертиза з'ясувала, що хлопчик помер внаслідок тупої травми голови з крововиливом під тверду мозкову оболонку.

Як уточнили у відділі комунікації поліції Донецької області, заява бабусі про зникнення онука надійшла на лінію "102" 2 лютого близько 14:00. За викликом прибула слідчо-оперативна група та соцслужби. Було встановлено, що у квартирі живе 30-річна жінка з трьома дітьми та її 29-річний співмешканець, однак вдома не виявилося 3-річного сина.

Загалом у багатодітної родини п'ять дітей від 1,5 до 9 років, проте двоє старших живуть із бабусею в іншому місті. Хлопчик, якого вбили, мав інвалідність та не ходив. Правоохоронці кажуть, що після зникнення дитини матір плуталася у свідченнях щодо осіб, яким вона нібито її віддала. Оперативники перевірили всі версії, однак жодна не підтвердилася.

Читайте такожЧоловік застрелив дружину і трьох дітей через сертифікат про вакцинацію (фото)Згодом правоохоронці з'ясували, що в ніч з 23 на 24 січня співмешканець жінки побив безпорадну дитину, а коли малюк перестав подавати ознаки життя, загорнув його у простирадло, поліетиленовий пакет, виніс до покинутої дачної ділянки й прикопав землею та снігом.

Сам вітчим зрештою показав, де лежить тіло, однак спочатку стверджував, що хлопчик помер внаслідок захворювання, а він його нібито тільки поховав.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України та повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше він уже був неодноразово судимий за крадіжки, викрадення авто та зберігання наркотиків, а на момент скоєння злочину відбував умовний термін. Зараз чоловіку загрожує до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

Матір вбитої дитини притягувалася раніше до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. Зараз двох її найменших доньок поліцейські доставили до лікарні для обстеження. Вирішується питання про позбавлення жінки батьківських прав.

Ані мама, ані вітчим не працюють, обидва вживають наркотики. За словами бабусі, батьки й раніше жорстоко поводилися з малюками.

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