Приватні підприємці постачали продукти у понад 45 військових частин. Тільки за півроку війни у 2022 році вони отримали військових підрядів на понад 2 млрд грн.

В Дніпропетровськй області Державне бюро розслідувань (ДБР) накрило схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових ЗСУ.

"Працівники ДБР спільно з Нацполіцією Дніпропетровщини та департаментом військової контррозвідки СБУ викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродувала продукти харчування, що призначалися для Збройних сил України", - йдеться у повідомленні прес-служби ДБР.

Як уточнили в ДБР, приватне підприємство постачало продукти у понад 45 військових частин. Тільки за півроку війни у 2022 році воно отримало військових підрядів на понад 2 млрд грн.

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""У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об’єми. Залишок продукції вони перепродавали через мережу посередників", - повідомили деталі в ДБР.

Зазначається, що під час масштабної спецоперації співробітники ДБР провели майже 70 обшуків. В результаті обшуків знайдено 7 тонн продуктів, готових до перепродажу та майже 4 млн грн в різній валюті.

У повідомленні уточнюється, що вилучені продукти передадуть ЗСУ. Також, з метою відшкодування збитків вилучені десятки автомобілів на яких перевозили крадені продукти, а також чорнова документація, яка підтверджує злочинну схему.

Наразі одному з представників фірми повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам.

Діяльність ДБР

Слідчі ДБР повідомили про підозру 5 особам, які організували масштабну схему видачі незаконних дозволів на зброю.

Також ДБР взялося за співробітників Київської митниці ДФС, яких підозрюють в участі у злочинній змові з менеджментом одного з підприємств Київської області з метою незаконного отримання компенсації ПДВ.

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