Українці та громадяни інших країн виманили в американців 7,5 млн доларів.

Правоохоронці України з іноземними колегами Сполучених Штатів Америки викрили діяльність злочинної організації, учасники якої налагодили діяльність двох шахрайських кол-центрів.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, громадяни України та іноземці організували функціонування масштабної міжнародної шахрайської схеми. Вона полягала у діяльності спеціально створених торговельних платформ, які нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом купівлі-продажу різних активів.

За допомогою програмного інтерфейсу шахраї імітували проведення операцій та зростання прибутку у сотні разів. Потім вони блокували акаунти користувачів, забирали їхні кошти та легалізували їх шляхом запуску бізнес-проєктів, придбання нерухомості та криптовалюти.

Читайте такожПередоплата й не тільки: нові способи інтернет-шахрайстваПодібні кол-центри функціонували у Києві та Харкові. Їх штат налічував понад 40 осіб, серед яких були громадяни інших країн. Усіх працівників ретельно підбирали, а обов’язковою умовою прийняття на роботу було володіння іноземними мовами.

Через спеціально створені торговельні платформи і кол-центри члени злочинної організації "розводили" американців. Їм вдалося виманити у довірливих людей 7,5 млн доларів США.

В рамках розслідування у кримінальному провадженні правоохоронними органами проведено 23 санкціонованих обшуки на території Києва, Київської та Харківської областей, під час яких вилучено комп’ютерну техніку, флешнакопичувачі, криптоносій, документацію, банківські картки та грошові кошти.

Досудове розслідування здійснюється за фактами створення та участі у злочинній організації, а також шахрайства (ч. 1 ст. 255 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Раніше УНІАН вже повідомляв, що фахівці з кібербезпеки опублікували рейтинг небезпечних інтернет-загроз та розповіли, як вберегтися від шахраїв.

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Автор: Тетяна Герасименко