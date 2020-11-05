За скоєне 39-річному чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

На Турківщині Львівської області поліцейські затримали чоловіка, причетного до вбивства свого батька.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

4 листопада близько 6:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району у власному будинку виявлено тіло 69-річного місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті.

Читайте такожНа Одещині затримали чоловіка, який застрелив меншого брата колишньої дружини

Було встановлено, що до вбивства причетний 39-річний син загиблого, який мешкав разом з батьком.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1. ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Зловмисника затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко