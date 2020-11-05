На Турківщині Львівської області поліцейські затримали чоловіка, причетного до вбивства свого батька.
Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.
4 листопада близько 6:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району у власному будинку виявлено тіло 69-річного місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті.
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Було встановлено, що до вбивства причетний 39-річний син загиблого, який мешкав разом з батьком.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1. ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Зловмисника затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
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