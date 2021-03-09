За даними правоохоронців, пізно ввечері Святослава вийшла пройтися зі своєю давньою подругою, яка її і вбила за дивних обставин.

Підозрювану в убивстві співробітниці кіберполіції Святослави Петрової у Києві відправили на психіатричну експертизу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За даними правоохоронців, пізно ввечері Святослава вийшла пройтися зі своєю давньою подругою. Та раптово накинулася на жінку - кілька разів вдарила по голові пляшкою, після чого нанесла півсотні ножових поранень. І зрештою сама дала свідчення, що допомогли знайти знаряддя убивства. Що стало приводом для нападу - встановлюють слідчі.

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Наразі підозрювана під вартою. Сьогодні суд вирішуватиме, чи буде вона за ґратами під час слідства. Надалі на жінку чекають експертизи, зокрема, психіатричні, які визначать, чи вона осудна. Із загиблою Святославою Петровою прощатимуться, ймовірно, завтра.

«Відпрацьовувалось відразу багато версій. В тому числі професійна діяльність. Але остаточна версія… конфлікт на побутовому ґрунті. Ми змогли за її свідченнями знайти знаряддя вбивства, ніж, яким вона наносили тілесні ушкодження», - розповів керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

Вбивство Святослави Петрової: що відомо

7 березня близько 03: 00 в поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що в Дарницькому районі столиці на вулиці Бажана виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

За даним фактом слідчі столичного главку відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Пізніше в поліції повідомили, що вбитою виявилася поліцейська, а підозрювану в її вбивстві затримали. Відомо, що жінки дружили.

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Автор: Денис Прядко