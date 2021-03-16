14 березня стало відомо, що у вбивстві Марії підозрюють 62-річного чоловіка, його взяли під варту.

Затриманий за підозрою в зґвалтуванні і вбивстві 7-річної Марії Борисової в селі Щасливе Херсонської області відмовився давати свідчення.

Про це повідомляє "Херсон Типовий", посилаючись на слова заступника начальника Головного управління Національної поліції Херсонщини, полковника Миколи Вербицького.

Підозрюваний посилається на статтю 63 Конституції України ("Особа не несе відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім'ї або близьких родичів, коло яких визначається законом").

"Хоча від безкоштовного захисника "мовчазний" злочинець не відмовився", - розповів Вербицький.

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Вбивство 7-річної Марії Борисової: всі подробиці

7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.

Те, що дитини довго немає, помітила мати в неділю ввечері. Спочатку батьки шукали дитину самостійно, а потім звернулися в поліцію. До пошуків залучили кінологів та волонтерські загони.

Правоохоронці розглядали кілька версій події. Вони не виключали, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти.

Вдень 11 березня під час повторного огляду території села поліцейські виявили тіло зниклої дівчинки.

У поліції Херсонської області повідомили, що на тілі дівчинки виявлені сліди зґвалтування.

14 березня стало відомо, що у вбивстві Марії підозрюють 62-річного чоловіка, його взяли під варту.

Правоохоронці навідалися до зловмисника в момент, коли він намагався вчинити самогубство. Однак його врятували.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених п.2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 4 ст. 152 (зґвалтування, вчинене стосовно особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

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Автор: Денис Прядко