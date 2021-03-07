Наразі вирішується питання про обрання затриманій жінці, підозрюваній у вбивстві поліцейської, запобіжного заходу у вигляді арешту.

Мотив вбивства поліцейської у Києві, за попередніми даними, не пов’язаний з її службовою діяльністю.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, експерти виявили на тілі вбитої численні колото-різані поранення та інші травми.

Попередньою причиною вбивства у прокуратурі вважають раптово виниклий конфлікт між затриманою 37-річною підозрюваною та загиблою.

"Призначено низку експертних досліджень, у тому числі судово-медичних, щодо причин смерті жінки. Також вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначили у відомстві.

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Як уточнила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець, попередньо, мотив злочину не пов'язаний зі службовою діяльністю загиблої.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня близько 03: 00 в поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що в Дарницькому районі столиці на вулиці Бажана виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

За даним фактом слідчі столичного главку відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Пізніше в поліції повідомили, що вбитою виявилася поліцейська, а підозрювану в її вбивстві затримали. Відомо, що жінки дружили.

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Автор: Антоніна Доломанжи