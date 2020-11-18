Підозрюваного відправили під варту.

У Києві правоохоронці підозрюють раніше судимого чоловіка у вбивстві матері своєї дружини.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як зазначається, виклик правоохоронці отримали вночі - до поліції зателефонував чоловік і повідомив, що у приватному будинку на вулиці Зарічній знаходиться жінка із ножовими пораненнями.

На місці події було виявлено тіло 62-річної власниці житла з численними колото-різаними ранами тулуба. Вона померла до прибуття лікарів. Підозрюваним у вбивстві виявився її 38-річний зять.

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"Під час огляду місця події працівники поліції вилучили низку речових доказів, серед яких кухонний ніж із плямами бурого кольору. Поліція встановила, що ввечері жінка з сином, його співмешканкою, зятем та сусідом вживали алкогольні напої. Після застілля між потерпілою та колишнім родичем виникла сварка, під час якої чоловік взяв зі стола ніж та сім разів вдарив жінку, а потім зателефонував до поліції", - йдеться у повідомленні.

За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Зловмиснику оголосили про підозру, суд вже заарештував його. Підозрюваному загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

"У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть усі обставини та причини цього кримінального правопорушення", - додали у поліції.

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Автор: Юрій Годован