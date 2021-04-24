Зокрема, камера зафіксували чоловіка-брюнета, одягненого в джинси та сіру футболку.

В Дніпрі підозрюваний у вбивстві Анара Мамедова, тікаючи з місця злочину, потрапив в об'єктив камери відеоспостереження.

Читайте такожЗМІ з'ясували, кого вбив кілер у Дніпрі і назвали рід його занятьВідповідні кадри було опубліковано в одному з місцевих пабліків Дніпра. Зокрема, камера зафіксували чоловіка-брюнета, одягненого в джинси та сіру футболку.

Також було оприлюднено фото зброї, з якої нібито було застрелено Мамедова, передає obozrevatel.com.

Вбивство в Дніпрі

Вбивство сталося близько 14.40 в центрі Дніпра, в районі Соборної площі.

Разом з убитим у позашляховику Land Cruiser 200 був хлопчик, проте він у результаті обстрілу не постраждав.

Убитим за попередніми даними виявився 42-річний Анар Мамедов. Він помер від отриманих поранень у кареті швидкої допомоги.

За даними ЗМІ, убитий і його брат Раміз Мамедов керували бандою, яка займається поставками наркотиків по всій області. Злочинне угруповання налічує понад 50 учасників.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла