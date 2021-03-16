В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві пенсіонерки, тіло якої було виявлено сьогодні в мішку біля школи на вулиці Маріїнській.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, у вбивстві підозрюється син 83-річної жінки, якого затримано за місцем проживання.
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Встановлено, що вчора ввечері 55-річний чоловік вдарив матір сокирою по голові, надів на неї поліетиленовий пакет, обмотав скотчем і задушив.
«Переконавшись, що старенька не дихає, зловмисник поклав тіло у мішок і відволік подалі від дому», - повідомили в главку.
За словами зловмисника, він убив свою матір під час конфлікту, але не говорить, через що саме з нею посварився.
Зараз фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З ним проводяться невідкладні слідчі дії. В рамках досудового розслідування буде призначено низку експертиз, в тому числі судово-психіатричну, яка визначить осудність зловмисника.
Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Жорстоке вбивство в Одесі: що сталося
- Сьогодні в центрі Одеси на вулиці Маріїнській біля входу у підвал школи №57 виявлено мішок, в якому було тіло вбитої пенсіонерки.
- На тілі загиблої виявили ознаки насильницької смерті.
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