Сьогодні в центрі Одеси біля школи виявили вбиту жінку.
Читайте такожУ центрі Миколаєва в орендованій квартирі застрелили жінку: поліція показала фото з місця подіїЯк повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, тіло виявили біля входу до підвального приміщення навчального закладу на вулиці Маріїнській.
Зазначається, що жінка, особа якої поки не встановлена, була в мішку. На тілі - ознаки насильницької смерті.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції.
«Особа загиблої, обставини її смерті і підозрювані встановлюються. Вирішується питання про правову кваліфікацію того, що сталося», - йдеться в повідомленні.
Як повідомили у соціальних мережах очевидці, тіло жінки виявили біля школи №57. За їхньою інформацією, вбита літня жінка.
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