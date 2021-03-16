На тілі виявили ознаки насильницької смерті.

Сьогодні в центрі Одеси біля школи виявили вбиту жінку.

Читайте такожУ центрі Миколаєва в орендованій квартирі застрелили жінку: поліція показала фото з місця подіїЯк повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, тіло виявили біля входу до підвального приміщення навчального закладу на вулиці Маріїнській.

Зазначається, що жінка, особа якої поки не встановлена, була в мішку. На тілі - ознаки насильницької смерті.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

«Особа загиблої, обставини її смерті і підозрювані встановлюються. Вирішується питання про правову кваліфікацію того, що сталося», - йдеться в повідомленні.

Як повідомили у соціальних мережах очевидці, тіло жінки виявили біля школи №57. За їхньою інформацією, вбита літня жінка.

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Автор: Лариса Козова