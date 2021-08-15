На фото видно, що тіло Костянтина Павлова лежить на порозі будинку.

З'явилося перше фото з місця загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Фото опублікувало видання "Страна".

На ньому видно, що тіло Павлова лежить на порозі будинку.

Згодом були опубліковані інші фото Павлова.

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Костянтин Павлов - мер Кривого Рогу

Загиблий Костянтин Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в грудні 2020 року.

Він був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі він переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

За словами Вадима Рабиновича, після смерті Костянтина Павлова виконувати обов'язки мера Кривого Рогу буде член партії Слуга Народу Олександр Котляр.

Автор: Денис Прядко