Мертву жінку з ножовими пораненнями виявили у колодязі.

На Вінниччині за підозрою у вбивстві матері затримано 16-річну дівчину.

За інформацією відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, повідомлення про зникнення 35-річної жительки Козятинської територіальної громади надійшло до правоохоронців від її свекрухи 9 жовтня.

Зокрема, заявниця повідомила, що жінка зникла напередодні ввечері.

Поліцейські почали розшукові заходи із залученням кінологічної служби. Під час обстеження території села правоохоронці натрапили на сліди крові біля колодязя центрального водопостачання сусіднього недобудованого будинку. Всередині перебувало тіло зниклої жінки, прикидане камінням та старим одягом.

"На підставі зібраних слідчо-оперативною групою поліції доказів під підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину потрапила неповнолітня дочка загиблої", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією слідства, під час сварки у приміщенні кухні підозрювана нанесла матері близько тридцяти ножових поранень.

"Після цього на тачці вивезла тіло вбитої на територію нежитлового домогосподарства та вкинула його в недіючий колодязь водопостачання. Аби приховати сліди злочину, зловмисниця прибрала в хаті, сховала свій закривавлений одяг та знаряддя вбивства – кухонний ніж", - додали в поліції.

Підозрювану затримали в процесуальному порядку. Слідчі оголосили неповнолітній зловмисниці про підозру у вчиненні умисного вбивства відповідно до ч. 1 ст. 115 КК України. За вчинення такого злочину, кримінальна відповідальність настає з 14 років.

Наразі вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу – тримання під вартою. За вбивство матері їй загрожує до 15 років ув’язнення.

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Автор: Світлана Макринська