За жорстоке вбивство в Одеській області затримано 55-річного чоловіка.

В Роздільнянському районі Одеської області в одному з сіл, підпорядкованому Захарівській селищній громаді, чоловік на очах у людей посеред вулиці побив сусіда ціпком по голові та завдав удар ножем у груди.

Постраждалий помер на місці злочину, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції в Одеській області.

У відомстві додали, що чоловік вбив сусіда після того, як той пошкодив його паркан підводою.

"Поки селяни викликали медиків та поліцію, правопорушник пішов ховати скривавлені знаряддя злочину та одяг. Їх правоохоронці згодом знайшли, а фігуранта затримали…", – зазначили у поліції.

За даними правоохоронців, підозрюваному 55 років, а жертві – 45.

Розпочато провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство). За такий злочин в нашій країні загрожує до 15 років тюрми.

Раніше в Одеській області трапився ще один жахливий інцидент. На початку жовтня в селі Петрове чоловік на чужому тракторі перевозив у причепі п'ятеро дітей. Водій не впорався з керуванням, і трактор перевернувся. У результаті аварії загинув хлопчик, якому було 9 років.

Чоловік, який був за кермом трактора, втік з місця ДТП. Пізніше чоловіка затримали правоохоронці. За відомостями поліції, він приїхав у Петрове у пошуках заробітку. Затриманий також сказав, чому втік з місця аварії. Чоловік стверджував, що причина – страх.

Автор: Екатерина Присяжнюк