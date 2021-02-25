За словами власника приміщення, він ні з ким не конфліктував і погроз не отримував.

У смт Рогань Харківської області поліція встановлює обставини вибуху гранати на території приватного будинку.

Як інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, повідомлення про подію надійшло 25 лютого на спецлінію «102».

«Житель смт Рогань заявив, що на його подвір’я невідомі кинули предмет, який вибухнув», - йдеться у повідомленні.

Під час огляду території домоволодіння 50-річного чоловіка поліцейські з’ясували, що стався вибух гранати РГД 5.

За словами власника помешкання, він ні з ким не конфліктував та погроз не отримував.

В результаті події ніхто не постраждав. Працівники поліції вилучили речові докази.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі поліція вживає заходи для встановлення особи, причетної до вказаного кримінального правопорушення.

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Автор: Світлана Макринська