Розміщення британських військ в Україні: Стармер назвав обов'язкову умову

Також Британія не вчинятиме жодних дій щодо військової підтримку України без узгодження з США.

Будь-яке розгортання британських сил за декларацією, підписаною з Францією та Україною, має схвалити британський парламент, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє Reuters.

"Я буду тримати палату в курсі розвитку ситуації, і якщо необхідно буде розгортати війська згідно з підписаною декларацією, я винесу це питання на голосування", - сказав політик.

Він зазначив, що кількість військ буде визначена за військовими планами Великої Британії, які наразі розробляються.

Відео дня

Стармер також повідомив, що двічі спілкувався з президентом США Дональдом Трампом щодо гарантій безпеки для України протягом Різдва і запевнив законодавців, що не буде вчиняти жодних дій без повного обговорення з американцями".

Заява британського прем'єра прозвучала наступного дня після того, як Сполучені Штати підтримали широку коаліцію союзників України, до якої входить і Велика Британія, пообіцявши надати гарантії безпеки для підтримки країни у разі повторної атаки Росії.

Миротворці в Україні - хто не буде брати участі

Як повідомляв УНІАН, Румунія та Італія заявили, що не відправлятимуть своїх солдатів в Україну.

"Румунія зобов'язалася надати не війська, а логістичну підтримку України, підготовку українських військових у Румунії чи інших європейських країнах у співпраці з арміями відповідних країн, участь у спільних програмах озброєння", – заявив президент Румунії Нікушор Дан.

Також Італія теж відмовилася від безпосередньої участі своїх військових в захисті України. Прем’єр-міністерка країни Джорджа Мелоні повторила низку фіксованих пунктів позиції італійського уряду щодо питання гарантій, зокрема виключення розгортання італійських військ на місцях.

Вас також можуть зацікавити новини: