У Запоріжжі проблеми з мобільним звʼязком: акумуляторів вистачить на 8 годин

Через знеструмлення також не чути сигналів повітряної тривоги.

Через масштабне знеструмлення в Запорізькій області, спричинене масованим обстрілом РФ, мобільний зв’язок в регіоні працює в аварійному режимі. Про це інформує очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Усі базові станції переводяться на акумуляторні батареї – цього ресурсу вистачить орієнтовно до 8 годин. Паралельно оператори разом з органами місцевого самоврядування розгортають генератори, щоб зберегти зв’язок надалі", – написав він.

Федоров закликав мешканців області обмежити обмежити користування мобільним зв’язком без нагальної потреби, за можливості користуватися національним роумінгом, GPON та інтернет-месенджерами.

"Через перевантаження мережі можливе тимчасове погіршення якості зв’язку", – додав він.

Також очільник ОВА попередив, що внаслідок знеструмлення не чути сигналів повітряної тривоги. У разі небезпеки громадян інформуватимуть через гучномовці екіпажі патрульної поліції.

Як підключити національний роумінг

В Україні доступна послуга "Національний роумінг", яка дозволяє абонентам одного оператора мобільного звʼязку користуватися мережею іншого оператора без додаткових витрат.

Щоб підключити послугу, потрібно зайти у "Налаштування", обрати пункт "Мобільна мережа" або "Стільникові дані".

Вимкніть автоматичний вибір мережі та увімкніть ручний пошук. Оберіть будь-якого доступного оператора – Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL.

Якщо не вдається підключитися, спробуйте підʼєднатися до іншого оператора або перезавантажте телефон.

