Під час свого виступу британський міністр згадав про війну РФ проти України.

Велика Британія підтримала дії Сполучених Штатів Америки із затримання танкера "Марінера". На це є три причини, заявив міністр оборони Сполученого королівства Джон Гілі.

Як повідомляє The Guardian, серед цих причин – застосування санкцій проти Ірану, боротьба з глобальною загрозою безпеці, яку становить "розширення тіньової морської діяльності", а також посилення оборони та безпеки Британії в епоху зростаючих загроз.

Він також назвав висадку десанту США на корабель суворим нагадуванням про те, як змінюється світ і як він стає "менш передбачуваним і більш небезпечним".

Крім того, під час свого виступу британський міністр згадав про війну РФ проти України:

"Давайте зробимо 2026 рік роком, коли мир не тільки можливий, але й досягнутий".

Говорячи про зустріч Коаліції охочих у Парижі, Гілі сказав, що підписана там декларація стосувалася забезпечення мирної угоди, підтримки оборони України, відправки багатонаціональних сил до України після укладення перемир'я.

Він додав, що "незабаром" відвідає Київ для продовження обговорення підтримки довгострокового озброєння України та контролю за дотриманням перемир'я. Водночас американський посланець Стів Віткофф, за словами британського чиновника, дав "рішучі зобов'язання" щодо гарантій безпеки для України.

"Безпечна Європа потребує сильної України, але ми можемо досягти мирної угоди лише в тому випадку, якщо Путін буде готовий піти на компроміси".

Тіньовий міністр оборони Джеймс Картлідж заявив, що консерватори підтримають будь-які зусилля, спрямовані на встановлення миру в Україні та укладення угоди про припинення вогню. Водночас він попросив надати пояснення щодо того, яка кількість британських військ буде розгорнута. Також його цікавить інформація щодо складу сил, частки, яка буде залучена до патрулювання демілітаризованої зони між Україною та Росією.

Картлідж запитав, які ще країни, крім Франції та Великої Британії, братимуть участь у розгортанні військ. Коментуючи це запитання, Джон Гілі відмовився вдаватися в подробиці щодо характеру діяльності в рамках розгортання, кількості військ, що будуть розгорнуті, та зобов'язань інших країн. За його словами, остаточне рішення залежить від мирного плану. Натомість обговорення цих деталей лише зробить російського диктатора Володимира Путіна більш обізнаним.

Захоплення танкерів Сполученими Штатами

7 січня військові США затримали два танкери тіньового флоту Bella 1/ Marinera. Участь у цій операції брали і військові Великої Британії. Міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі наголошував, що судно є частиною російсько-іранської осі обходу санкцій, яка підживлює тероризм, конфлікти і страждання від Близького Сходу до України.

Згодом стало відомо, що США збираються судити екіпаж танкера, що йшов під російським прапором. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт каже, що танкер "венесуельського тіньового флоту" транспортував підсанкційну нафту. Міністр внутрішньої безпеки США додала, що екіпаж навіть змінив прапор судна і намалював на корпусі нову назву – Marinera у "відчайдушній та невдалій спроби уникнути правосуддя".

