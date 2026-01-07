Україна побудувала на Донбасі масштабні укріплення, але все може бути марним, - Economist

Росія вимагає повного контролю над регіоном в рамках переговорів.

Українські війська побудували на Донбасі масштабну систему укріплень для захисту населених пунктів, які ще не окуповані ворогом. І якби такі лінії були в 2022 році, ситуація на місцях могла б бути кардинально протилежною.

Таку думку висловив В'ячеслав Шутенко, командир батальйону безпілотників, що входить до складу 44-ї механізованої бригади, пише The Economist. Видання описує лінії шириною в 200 метрів, як пояс з колючого дроту та протипіхотного дроту, після якого йде протитанковий рів глибиною 2 метри і шириною 3 метри.

"Викопаний ґрунт став оборонним валом. Далі йде ще дріт, другий протитанковий рів і вал, а потім ще одна смуга дроту. У деяких місцях є третій рів, "зуби дракона" (танкові пастки з бетону) і міни. Лінії є частиною оборонного поясу Донбасу", – розповідають автори.

Майор Шутенко додав, що там ведеться постійне патрулювання дронами. Через це окупаційним військам РФ буде "дуже важко" прорвати оборону.

Проте, на думку авторів, усе це може бути марним, залежно від умов мирної угоди, обговорення яких тривають між Україною, Америкою, Європою та Росією. Доля Донбасу є каменем спотикання, оскільки Москва хоче отримати контроль над приблизо 30% території Донеччини, яку її війська не змогли захопити силою.

Видання нагадує, що в одній з пропозицій Штати погодилися на такий розвиток подій, однак заявили, що регіон має стати "нейтральною демілітаризованою буферною зоною". Крім того, у пропозиціях США є згадка про "вільну економічну зону", але цей термін ніхто не визначив.

В Україні це вважають хитрощами, які можуть допомогти правителю РФ обійти оборону українських військ і продовжити вторгнення. Попри вражаючі укріплення, Україна втрачає позиції – більша частина Покровська вже під контролем ворога. І зараз колючий дріт зʼявився на вулицях Костянтинівки – наступної цілі РФ.

Якщо це місто впаде, наступними під прицілом опиняться Дружківка та набагато більші міста – Краматорськ і Слов'янськ.

"Якщо російські війська зможуть прорвати оборонні лінії за межами цих міст і закріпитися в міських районах, витіснити їх буде набагато складніше. У грудні українським військам вдалося відкинути росіян, які захопили частину міста Куп'янськ, але ціною великих втрат", – додають автори.

Зазначається, що протягом останніх кількох місяців Краматорськ став більш вразливим до атак дронів малої дальності. Водночас атаки із застосуванням далекобійних дронів та ракет стали для міста вже звичним явищем.

Найближчі російські позиції знаходяться лише за 17 км від Краматорська.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

81-а окрема аеромобільна Слобожанська бригада повідомляє, що російські окупанти накопичують ресурси у Серебрянському лісі. Ворог хоче встановити контроль над населеним пунктом Дронівка та має на меті подальше просування у бік Платонівки та Закітного.

Тим часом РФ не припиняє тероризувати українські міста. Ввечері 7 січня ворог атакував Дніпро. В області стався блекаут. Крім того, в самому Дніпрі також відсутні вода, опалення, інтернет. Повідомлялося і про зупинку роботи метрополітену. Жодних прогнозів стосовно відновлення немає.

