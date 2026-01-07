В Україні відзавтра можливі відключення світла поза графіками: що відомо

Уряд працює над тим, щоб мінімізувати наслідки негоди.

Відзавтра, 8 січня, по всій Україні погіршаться погодні умови, що створить додаткове навантаження на енергосистему. Про це попередила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Циклон зайде в Україну через Чернівецьку та Івано-франківську області близько четвертої ранку. За прогнозами, падіння температура вночі сягатиме до -20°C, вдень – до -10°C. Можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах", – повідомила вона.

Свириденко зазначила, що уряд працює над тим, щоб мінімізувати наслідки негоди.

Зокрема, має бути задіяна спеціальна снігоочисна техніка, забезпечені мобільні пункти обігріву та пункти незламності. Обласні військові адміністрації мають підготувати резерви пального та забезпечити обробку доріг. Уряд також має бути готовим імпортувати більше електроенергії з ЄС.

"Закликаємо людей бути обережними, за можливості обмежити поїздки під час піку негоди та стежити за повідомленнями місцевої влади та профільних служб", – підсумувала прем’єрка.

Ситуація в енергосистемі Україні – останні новини

Державний секретар Міністерства енергетики Сергій Суярко повідомив, що 7 січня РФ вчергове атакувала енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. В результаті удару частина області залишилася без світла.

7 січня мер Львова Андрій Садовий також заявив, що вночі від електроенергії було відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт міста.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев пояснив, що лікарні та транспорт у Львові тоді були від’єднані від електропостачання через рішення уряду змінити підхід до визначення критичності підприємств, щоб вивільнити додатковий "гігават" електроенергії. При цьому приклад Львова не поодинокий в Україні.

Експерт також повідомляв, що очікуване зниження температури повітря на цьому тижні може призвести до збільшення тривалості відключень світла до однієї години.

