'Укрзалізниця' попередила про зміни в русі поїздів на Дніпропетровщині та Запоріжжі

Внаслідок російських обстрілів, які спричинили масштабні знеструмлення, всі поїзди у Дніпропетровській та Запорізькій областях переходять на резервну теплотягу.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". Зазначається, що засоби сигналізації та зв'язку працюють від резервного живлення. Вокзали також працюють від генераторів.
У пунктах незламності традиційно доступні не тільки гарячий чай, а й зарядки та безперебійний зв’язок через Starlink.
Низка поїздів вирушає під резервними тепловозами із затримкою. Мова про такі рейси:
- 734 Київ – Дніпро,
- 37 Запоріжжя – Київ,
- 119 Дніпро – Холм,
- 79 Дніпро – Львів.
Щодо руху поїздів Dnipro City Express, завтра, 8 січня, його буде налагоджено під теплотягою.
Атаки РФ по Дніпропетровщині та Запоріжжю
Російські окупаційні війська прицільно атакують обʼєкти критичної інфраструктури в Запорізькій та Дніпропетровській області. У Міненерго повідомили, що обидві області майже повністю знеструмлено.
У Дніпрі також спростерігаються проблеми з водою та інтернетом. Влада попереджає про можливі перебої зі звʼязком. Місцеві ЗМІ інформували про зупинку метрополітену.
Поки що стосовно відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів.