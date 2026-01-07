'Укрзалізниця' попередила про зміни в русі поїздів на Дніпропетровщині та Запоріжжі

Через обстріли з боку РФ в областях спостерігаються масштабні знеструмлення.

Внаслідок російських обстрілів, які спричинили масштабні знеструмлення, всі поїзди у Дніпропетровській та Запорізькій областях переходять на резервну теплотягу.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". Зазначається, що засоби сигналізації та зв'язку працюють від резервного живлення. Вокзали також працюють від генераторів.

У пунктах незламності традиційно доступні не тільки гарячий чай, а й зарядки та безперебійний зв’язок через Starlink.

Відео дня

Низка поїздів вирушає під резервними тепловозами із затримкою. Мова про такі рейси:

734 Київ – Дніпро,

37 Запоріжжя – Київ,

119 Дніпро – Холм,

79 Дніпро – Львів.

Щодо руху поїздів Dnipro City Express, завтра, 8 січня, його буде налагоджено під теплотягою.

Атаки РФ по Дніпропетровщині та Запоріжжю

Російські окупаційні війська прицільно атакують обʼєкти критичної інфраструктури в Запорізькій та Дніпропетровській області. У Міненерго повідомили, що обидві області майже повністю знеструмлено.

У Дніпрі також спростерігаються проблеми з водою та інтернетом. Влада попереджає про можливі перебої зі звʼязком. Місцеві ЗМІ інформували про зупинку метрополітену.

Поки що стосовно відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів.

