Фараж відкидає план Британії щодо відправлення військ до України, - Politico

Політик стверджує, що "не є пацифістом", але не може підтримати ініціативу без чіткої стратегії.

Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фараж заявив, що не підтримує плани Лондона розмістити британські війська в Україні після завершення війни. Про це повідомляє Politico з посиланням на коментар політика.

"Фараж, якого соціологічні опитування називають потенційним наступником Кіра Стармера на посаді прем’єр-міністра у 2029 році, звинуватив очільника уряду від Лейбористської партії у спробі створити "сучасну версію Британської армії Рейну без необхідних можливостей", - пише видання.

Йдеться, що Фараж мав на увазі британські війська, які десятиліттями перебували в Німеччині після Другої світової війни й остаточно були розформовані у 1994 році. Його заява пролунала після того, як Велика Британія та Франція підписали декларацію про наміри направити миротворчі сили в Україну у разі укладення мирної угоди.

Відповідаючи на запитання, чи правильно Британія бере на себе зобов’язання щодо відправлення військ, Фараж поставив під сумнів реалістичність таких планів.

"Війська на землі з технікою - а які саме війська? Яка техніка? Ми, можливо, здатні протриматися шість-вісім тижнів, але якщо йдеться про відродження Британської армії Рейну - забудьте. Ми просто не в тому становищі", - заявив він.

Політик наголосив, що він "не є пацифістом", однак не може підтримати ініціативу без чіткої стратегії виходу, суттєвого збільшення оборонних витрат і ширшої участі європейських союзників.

На запитання Politico, чи є обставини, за яких він погодився б на розміщення британських військ в Україні, Фараж відповів: "Чи був би я готовий до участі в міжнародній миротворчій місії? Так. Але участь Британії має бути обмеженою в часі та ротаційною. За нинішніх умов - ні, я не вважаю, що це рішення добре продумане".

Також, пише Politico, він іронічно зазначив, що Німеччина не планує надсилати війська, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, за його словами, "курила осторонь", а США нібито обмежуються підтримкою на словах.

Автори додають, що прем’єр-міністр Кір Стармер пізніше заявив, що будь-яке рішення про розгортання військ буде винесене на голосування в парламенті, а також пообіцяв найближчим часом надати додаткові деталі. Він сказав, що Британія продовжить переконувати союзників долучитися до ініціативи.

Останніми місяцями Фараж значно посилив риторику щодо Кремля після звинувачень лейбористів у надто м’якому ставленні до президента РФ Володимира Путіна. В інтерв’ю Bloomberg у жовтні він назвав Путіна "дуже поганим типом". Водночас, зазначає ЗМІ, Фараж неодноразово висловлював скепсис щодо відправлення британських військових в Україну. Ще у 2023 році він критикував ідею навчання українських військових британськими інструкторами, заявляючи, що Лондон не повинен розгортати свої війська на українській території.

Розміщення британських військ в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомив Reuters, прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що будь-яке розміщення британських військових в Україні має схвалити парламент Великої Британії. Зокрема, коментуючи підписання декларації, яка підписана Британією, Францією та Україною, він сказав, що триматиме "палату у курсі розвитку ситуації", та у разі потреби розгортання відповідних сил, винесе питання на голосування. За словами політика, він двічі спілкувався з президентом США Дональдом Трампом щодо гарантій безпеки для України.

