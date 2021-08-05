Ще один шахтар помер в опіковому відділенні Краматорської лікарні №3.

Помер третій шахтар, постраждалий в результаті вибуху на шахті "Покровське" у Донецькій області.

Про це повідомили у Facebook голова профспілки шахтарів і народний депутат Михайло Волинець.

Гірник помер в опіковому відділенні Краматорської лікарні №3 в ніч на 4 липня.

"Слова зайві. Недооцінена державою Шахтарська праця залишається однією з найнебезпечніших", - пише Волинець.

Вибух на шахті "Покровське"

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Аварія сталася близько 5:00 ранку 31 липня - на горизонті 815 м у північному польовому конвеєрному штреку шахти "Покровське" (смт Удачне Покровського району). Імовірною причиною став вибух метану.

В результаті 10 гірників з травмами та опіками різного ступеня тяжкості були госпіталізовані до Покровська та Краматорська.

Один з них помер того самого дня. Про смерть другого шахтаря стало відомо 3 серпня.

Через подію відкрито НС об'єктового рівня.

Автор: Станислав Кожемякин