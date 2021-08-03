Це вже друга смерть через вибух метану на шахті.

Ще один гірник, постраждалий під час вибуху на шахті "Покровське", помер. Це вже друга жертва трагедії.

Про це повідомив голова профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець у Facebook.

Всього в лікарні у важкому стані доставили шестеро людей. Їх відправили в опікове відділення.

"На жаль. В опіковому відділенні міської лікарні Краматорська помер ще один гірник, який постраждав від вибуху на шахтоуправлінні "Покровське", - йдеться в повідомленні.

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Як раніше повідомляв УНІАН, на шахті "Покровське" в селищі Удачне Покровського району стався вибух.

Вибух стався приблизно о 05: 12 у північному польовому конвеєрному штреку на горизонті 815 м.

За попередньою інформацією, в результаті вибуху постраждали 10 гірників, яких госпіталізували в центральну районну лікарню Покровська. Пізніше стало відомо, що загинув один гірник, шестеро у важкому стані відправлені в опікове відділення м.Краматорськ.

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вибуху метану на шахті.

Автор: Анастасія Горбачова