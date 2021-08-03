Ще один гірник, постраждалий під час вибуху на шахті "Покровське", помер. Це вже друга жертва трагедії.
Про це повідомив голова профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець у Facebook.
Всього в лікарні у важкому стані доставили шестеро людей. Їх відправили в опікове відділення.
"На жаль. В опіковому відділенні міської лікарні Краматорська помер ще один гірник, який постраждав від вибуху на шахтоуправлінні "Покровське", - йдеться в повідомленні.
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Як раніше повідомляв УНІАН, на шахті "Покровське" в селищі Удачне Покровського району стався вибух.
Вибух стався приблизно о 05: 12 у північному польовому конвеєрному штреку на горизонті 815 м.
За попередньою інформацією, в результаті вибуху постраждали 10 гірників, яких госпіталізували в центральну районну лікарню Покровська. Пізніше стало відомо, що загинув один гірник, шестеро у важкому стані відправлені в опікове відділення м.Краматорськ.
За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вибуху метану на шахті.