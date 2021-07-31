На шахті Шахтоуправління "Покровське", яка розташована в селищі Удачне Покровського району, стався вибух.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС у регіоні.
Вибух стався приблизно о 05:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м.
За попередньою інформацією внаслідок вибуху постраждало 10 гірників, яких наразі госпіталізовано до Центральної районної лікарні Покровська.
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На місці події працює 1 відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону (6 людей та 1 одиниця техніки).
Від Головного управління для збору інформації залучена 1 людина особового складу та одна одиниця техніки.
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