​​​​​​​Причина та обставини події встановлюються.

На шахті Шахтоуправління "Покровське", яка розташована в селищі Удачне Покровського району, стався вибух.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у регіоні.

Вибух стався приблизно о 05:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м.

За попередньою інформацією внаслідок вибуху постраждало 10 гірників, яких наразі госпіталізовано до Центральної районної лікарні Покровська.

Читайте такожПокупці влаштували побоїще в супермаркеті Києва (відео)Причина та обставини події встановлюються.

На місці події працює 1 відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону (6 людей та 1 одиниця техніки).

Від Головного управління для збору інформації залучена 1 людина особового складу та одна одиниця техніки.

Новина доповнюється…

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Автор: Яна Ставська