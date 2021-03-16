Місце вибуху в Боярці / dtp.kiev.ua
У місті Боярка під Києвом вночі прогримів сильний вибух.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, інцидент стався на вулиці Королюка. На місці утворилася велика воронка, пошкоджено автомобілі поруч з місцем вибуху. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
"Що вибухнуло, поки невідомо, але це не граната", - вказується в повідомленні.
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