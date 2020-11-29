Розпочато два кримінальних провадження за статтями "Хуліганство" та "Незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами".

У Києві вночі стався вибух на вулиці Зої Гайдай біля приміщення однієї з політичних партій.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, на місці події правоохоронці встановили, що біля громадської приймальні лідера однієї з політичних партій стався вибух, ймовірно, гранати.

Потерпілих немає. Внаслідок вибуху частково пошкоджений паркан та двері будинку.

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Як розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков, правоохоронці на місці події провели першочергові слідчі дії. Вибухотехніки виявили деформовані металеві фрагменти, рештки від гранати, які вилучили та направили на проведення відповідних експертиз.

Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчих і розшукових дій, спрямованих на встановлення всіх обставин цієї події та осіб, причетних до неї.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий відділ Оболонського управління поліції розпочав два кримінальних провадження: за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Як повідомила прес-служба "Національного корпусу", гранату РГД-5 під центральний офіс партії на вул. Зої Гайдай, 9/8 кинули близько двох годин ночі.

"Це вже другий подібний випадок за останній час. Як і минулого разу, який стався 25 жовтня, гранату кинули в офіс, що знаходиться на першому поверсі багатоповерхового будинку. Поряд з приміщенням розташована парковка та магазини", - зауважили в прес-службі.

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Автор: Інна Андаліцька