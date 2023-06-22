Вона не змогла підтвердити слова одного зі свідків про жителя будинку, який нібито вистрибнув з вікна.

Вночі 22 червня в 16-поверхівці Києва пролунав потужний вибух, за попередніми даними, через витік газу. УНІАН поспілкувався з мешканкою 8-го поверху цього будинку.

Олександра розповіла, що її квартира постраждала не так сильно, як бічні. У ній вибухом вибило двері, продірявило шафу і побило дзеркала. За словами дівчини, після вибуху вогонь піднімався до 12-го поверху.

Раніше проблем з газом у будинку не було, і якихось запахів, схожих на газ, мешканка будинку не помічала.

Також Олександра не бачила, щоб хтось після вибуху стрибав з вікна, але був чоловік, який просив про допомогу на 9-му поверсі. Подальша його доля їй невідома. Служби прибули на місце не пізніше, ніж через 20 хвилин після вибуху.

Вибух у Києві вночі 22.06.2023

Вночі 22 червня у столичній 16-поверхівці у Дніпровському районі по вулиці Малишка стався вибух. Наразі відомо про двох загиблих і 18 постраждалих.

У Нацполіції назвали можливою причиною вибуху витік газу в одній з квартир.

За попередньою інформацією, в будинку повністю зруйновані 4 квартири, ще 6 постраждали.

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