На місці вибуху працюють 53 рятувальники.

У Львові триває розбір завалів на місці вибуху в приватному будинку на вулиці Княгині Ольги. Повідомляється про загибель чоловіка, у суміжному будинку виявлено тіло жінки.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, станом на 22:25 було врятовано 2 особи, з них 1 дитина. "Виявлено тіло жінки. З місця події до лікарні госпіталізовано 4 особи, з них 2 дитини. До місця слідує кінологічне відділення ГУ ДСНС", – йдеться у повідомленні.

Водночас мер міста Андрій Садовий повідомляє, що під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка віком приблизно 45-50 років. Крім того, у суміжному будинку знайшли тіло загиблої жінки близько 70 років. Причина її смерті зʼясовується.

Наразі на місці вибуху працюють 53 особи та 12 одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Раніше у ДСНС зазначали, що вибух в двоповерховому приватному житловому будинку стався о 20:48 23 грудня. За попередньою інформацією, вибухнула газоповітряна суміш, внаслідок чого зруйновано стіну з подальшим горінням.

Водночас у львівських телеграм-каналах пишуть, що під час розбору завалів пролунав ще один вибух із загорянням. Рятувальники попросили людей відійти від будинку на безпечну відстань.

Вибух у Львові: що відомо

У суботу, 23 грудня, у Львові пролунав потужний вибух. Мер міста Андрій Садовий повідомляв, що вибух стався в приватному будинку на вулиці Княгині Ольги. Є руйнування несучіх стін. За словами Садового, в тому будинку проживало шестеро людей.

У поліції повіомили, що внаслідок вибуху рух вулицею Княгині Ольги від вулиці Сахарова до вулиці Володимира Великого в напрямку вулиці Наукової перекритий.

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