У будинку проживали 6 осіб, двоє людей можуть досі бути під завалами.

Ввечері у суботу, 23 грудня, у Львові стався вибух у приватному будинку. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"На вул. Княгині Ольги стався вибух у приватному будинку. Є руйнування несучих стін. Можливо під завалами люди. На місці працюють рятувальні служби. Причини та наслідки встановлюються", – написав він.

Водночас керівник пресслужби ДСНС Львівщини Віталій Туровцев у коментарі поратлу LVIV.MEDIA повідомив, що з-під завалів уже дістали дитину. Її передали медикам. Інформації про стан дитини наразі немає.

Він уточнив, що вибух стався у двоповерховому приватному житловому будинку. На місці події працюють рятувальники, триває розбір завалів.

Рух вулицею Княгині Ольги від вулиці Сахарова до вулиці Володимира Великого в напрямку вулиці Наукової перекритий у зв'язку з вибухом, що спричинив пожежу у житловому будинку, повідомили в поліції. Правоохоронці також опублікували фото з місця інциденту.

Оновлено 22:02: За попередньою інформацією вибух стався у гаражі приватного будинку. Ймовірно – це газ, повідомив мер Львова Садовий.

"У будинку проживає 6 людей. 2 дитини та 2 жінки – їх повезли з опіками в лікарню. Стан постраждалих неважкий. Ще 2-х чоловіків шукають рятувальники. Можливо вони під завалами. Точні причини вибуху будуть відомі після завершення рятувальної операції", – додав він.

Інші інциденти в Україні

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