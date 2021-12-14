Всього в лікарню доставили трьох осіб з опіками та отруєнням димом.

Три людини постраждали під час вибуху у багатоквартирному будинку Львова. Постраждалі у важкому стані та середньої тяжкості.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Після події до лікарні з опіками доставили 70-річну жінку, яка є власницею постраждалої квартири, та її 47-річного племінника. Ще одна людина надихалася димом.

"Жінка перебуває у вкрай важкому стані: з опіками 25% поверхні тіла та дихальних шляхів. У чоловіка є опіки 15% поверхні тіла. Стан середньої тяжкості", - розповів лікар.

Вибух у Львові - що сталося

13 грудня у Львові на вул. Замарстинівська, 28 стався вибух у квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку з подальшим загорянням. Попередньо встановлено, що стався вибух побутового газу.

Зазначається, що інформація про подію надійшла до ДСНС о 17:35, о 17:55 пожежу було локалізовано, о 18:22 - ліквідовано на площі 50 кв. м.

Постраждали 3 людини, які з опіками середнього ступеня тяжкості госпіталізовані в лікарню.

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Автор: Анастасія Горбачова