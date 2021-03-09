Свідки аварії зазначають, що водієві дивом зачепило лише одну ногу.

У Києві водій за кермом Porsche Cayenne на великій швидкості в'їхав у відбійник, в результаті чого автомобіль прошило наскрізь.

Фотографії з місця ДТП опубліковані на Facebook-сторінці Типовий Київ.

Інцидент стався на вулиці Академіка Заболотного, поблизу ТЦ "Атмосфера".

Відбійник пройшов через всю машину і вийшов із заднього скла. Чи були в салоні авто ще пасажири - невідомо.

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Свідки аварії зазначають, що водієві дивом зачепило лише одну ногу. Чоловіка відправили до лікарні.

На кадрах, які опублікували в соцмережах, видно, що водій вибрався з машини і приліг біля місця аварії.

Пізніше на місце прибула швидка і поліція. Обставини ДТП з'ясовуватимуть правоохоронці.

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Автор: Денис Прядко