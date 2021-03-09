У Києві водій за кермом Porsche Cayenne на великій швидкості в'їхав у відбійник, в результаті чого автомобіль прошило наскрізь.
Фотографії з місця ДТП опубліковані на Facebook-сторінці Типовий Київ.
Інцидент стався на вулиці Академіка Заболотного, поблизу ТЦ "Атмосфера".
Відбійник пройшов через всю машину і вийшов із заднього скла. Чи були в салоні авто ще пасажири - невідомо.
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Свідки аварії зазначають, що водієві дивом зачепило лише одну ногу. Чоловіка відправили до лікарні.
На кадрах, які опублікували в соцмережах, видно, що водій вибрався з машини і приліг біля місця аварії.
Пізніше на місце прибула швидка і поліція. Обставини ДТП з'ясовуватимуть правоохоронці.
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