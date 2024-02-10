Зброю виявили в закинутій будівлі на території, що перебувала в окупації.

На Чернігівщині поліцейські разом із прикордонниками виявили в закинутій будівлі в одному з сіл Корюківського району схрон з арсеналом зброї: гранатометами, кулеметами, автоматами та боєприпасами. Про це повідомив відділ комунікації поліції Чернігівської області.

За інформацією поліції, відпрацювання прикордоння та населених пунктів, які тимчасово перебували під окупацією російських військ, відбувалося із залученням кінологів зі службовими собаками та поліцейських вибухотехніків.

"У нежитловій будівлі одного з віддалених сіл Корюківщини правоохоронці виявили три кулемети, сім протитанкових гранатометів, три автомати, постріл до СПГ, дві гранати із запалами, 100 набоїв до автоматичної стрілецької зброї", - зазначається в повідомленні поліції.

Все знайдене поліцейські вилучили та направили для проведення експертних досліджень. Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Виявлення зброї в Україні - деталі

Працівники ДБР виявили на звільненій території Харківської області чергову схованку із російською зброєю, яку окупанти не встигли забрати із собою під час відступу.

Схрон обладнали у лісосмузі на території Великобурлуцького району. У схованці були протитанкові гранати, різноманітні міни, гранатомети, осколково-фугасні заряди, ящики з набоями різного калібру, касетні боєприпаси. Загальна вага знайденої зброї понад 10 тонн.

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