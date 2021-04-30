Дівчинка після отруєння весь час перебувала в комі / фото УНІАН

У Чернігові сьогодні зранку в обласній дитячій лікарні через отруєння грибами померла 5-річна дівчинка з багатодітної родини.

Про це УНІАН повідомили в Чернігівській обласній дитячій лікарні.

Читайте такожЇли картоплю з грибами: На Чернігівщині до реанімації потрапили четверо дітейЗа інформацією медиків, двоє з чотирьох дітей з цієї родини були госпіталізовані у тяжкому стані – це 5-річна дівчинка та її 7-місячний брат. Дівчинка на момент госпіталізації перебувала в комі внаслідок тяжкого отруєння, її підключили до апарату штучного дихання, однак врятувати не вдалося – у неї відмовили внутрішні органи.

Медики вказують, що дітям до 14 років взагалі не рекомендовано вживати в їжу гриби, а в цьому випадку, зважаючи на тяжкість отруєння, йдеться про отруйні гриби.

Зазначається, що троє інших дітей (7 місяців, 3 та 6 років) залишаються в реанімації. Їхній стан – тяжкий.

Отруєння чотирьох дітей грибами на Чернігівщині: що відомо

  • 27 квітня до реанімаційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні з одного з населених пунктів Чернігівського району в тяжкому стані доставили чотирьох малолітніх дітей з багатодітної родини з діагнозом гостре отруєння невідомою речовиною. Наймолодшій дитині – 7 місяців, найстаршій – 6 років. Попередньо встановлено, що діти вживали в їжу гриби, приготовані батьками.

  • Родина перебувала у полі зору соціальних служб у справах дітей у зв’язку зі складними життєвими обставинами.

  • Ювенальні прокурори Чернігівської окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дітьми (ст. 166 Кримінального кодексу України).

  • За повідомленням місцевих ЗМІ, мати дітей, які отруїлися, наразі вагітна шостою дитиною.

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Автор: Ірина Синельник