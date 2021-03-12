Чоловік виготовляв продукцію порнографічного характеру за власної участі.

У Запорізькій області поліцейські викрили сільського жителя, який розповсюджував у соцмережі свої порнографічні зображення.

Читайте такожУ Києві п'яний маршрутник потрапив у ДТП (фото)Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Запорізької області.

Упродовж кількох місяців оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми спільно зі слідчими документували протиправну діяльність 39-річного чоловіка.

Чоловік вдома виготовляв продукцію порнографічного характеру за власної участі і завантажував на свою сторінку в соціальній мережі. Згідно з отриманими висновками експертів, дані зображання мають порнографічний характер.

Співробітники поліції провели обшук в будинку за місцем мешкання чоловіка. Техніку, за допомогою якої виготовлялися та розповсюджувалися зображення, направили на комп’ютерно-технічну експертизу.

За даним фактом продовжується досудове розслідування у кримінальному провадженні, кваліфікованому за ч. 1 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання повідомлення фігуранту про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

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Автор: Людмила Жерновська