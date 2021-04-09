Зловмисники погрожували потерпілій та її рідним фізичною розправою, якщо вона не віддасть гроші.

Правоохоронці затримали трьох чоловіків за вимагання у жительки Харкова 50 тис. дол. неіснуючого боргу.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, група з трьох чоловіків вимагала у 43-річної харків’янки грошові кошти, які вона нібито заборгувала. Зловмисники погрожували потерпілій та її рідній фізичною розправою, якщо вона не віддасть гроші.

«Щоб довести свою обізнаність стосовно близьких потерпілої, зловмисники повідомляли їй інформацію про місце їхнього проживання, вік, роботу, шляхи пересування тощо. Залякана жінка віддала вимагачам 20 тисяч доларів, однак зловмисники на цьому не зупинились і продовжили свої погрози, щоб отримати всю суму», - йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що до скоєння зазначеного кримінального правопорушення причетні троє осіб – 58-річний та 59-річний харків’яни, а також 35-річний чоловік, який є сином одного із них та на даний час проживає у Києві.

Зазначається, що 8 квітня після чергової передачі коштів, які жінка перерахувала на карту, зазначену зловмисниками, трьох чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час затримання один зі зловмисників чинив опір – намагався втекти та спробував здійснити наїзд автомобілем на правоохоронців.

Спецоперація проводилась одночасно на території Харкова та Києва за силової підтримки співробітників відділу швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та роти поліції особливого призначення «СХІД».

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру. За місцем мешкання затриманих проведено обшуки. Слідчі дії тривають.

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Автор: Денис Прядко