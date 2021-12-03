Підозрюваний вдарив дівчинку кулаками в груди, після чого вона довгий час відчувала сильні болі.

У Хмельницької області водій не пропустив чоловіка з сім'єю на пішохідному переході, ледь не збив дівчинку, а після влаштував бійку. Підозрюваний бив дитину кулаками, а з батька вимагав 100 доларів у вигляді "компенсації".

Інцидент стався в місті Славута, відразу після Нового року - 1 січня 2021 року, Про це повідомляє ТСН.

Так, водій авто не пропустив на "зебрі" сімейну пару з дітьми. Чоловік і дружина підійшли до дороги разом зі своїми сином і дочкою. Дівчинка ледь ступила на перехід, в цей момент поруч з нею різко загальмувала машина. Сім'я обійшла авто, батько дітей розлютився, адже його дочку мало не збили.

Чоловік вдарив ногою по задньому бамперу машини. Водій авто вийшов з салону і почав бити "кривдника" свого транспорту. Також він вимагав 100 доларів в якості "компенсації" за зіпсований бампер. Чоловіків розняли, але після цього бійка не закінчилася. Водій підбіг до дівчинки, яку він ледь не збив. Він вдарив дитину кулаками в груди. Постраждала говорила, що після цього їй було важко дихати протягом декількох днів.

Крім цього, дівчинка була травмована морально. Вона боялася виходити на вулицю в темний час доби та переживала, коли бачила невідомих їй чоловіків. З січня по березень у дитини також були болі в грудях.

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Водій авто, який вдарив дитину, відмовився визнавати свою провину. Він стверджував, що не починав бійку першим. Попри слова підозрюваного, суд виніс рішення не на його користь. Водію присудили випробувальний термін і виплату збитку. Чоловік повинен заплатити майже 2 тисячі грн за майнові втрати і 10 тисяч гривень в якості моральної компенсації.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Кривому Розі водій збив жінку з 5-річною дитиною і зник. Хлопчик залишився без мами.

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Автор: Поліна Кузенко