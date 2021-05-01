Минулої ночі він не зупинився на вимогу патрульних.

Сьогодні Шевченківський районний суд міста Києва обиратиме запобіжний захід водієві, з вини якого минулої ночі в ДТП у центрі Києва загинула 18-річна дівчина.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожЗдавав назад: у центрі Одесі водій на смерть збив пенсіонерку"Розгляд справи щодо запобіжного заходу для водія, дії якого призвели до загибелі дівчини, буде сьогодні...", - написав він.

Геращенко також повідомив, що водій Павло Б. не зупинився на вимогу патрульних, які побачили, що він порушує правила дорожнього руху, а "втопив педаль газу в підлогу і, розігнавшись до швидкості понад 100 км/год, врізався в стовп".

За даними Геращенка, 20 квітня 2020 року Павла Б. затримали патрульні у Вінницькій області за водіння в нетверезому стані. "Суддя Вінницького міського суду Колбаса Юрій Петрович не знайшов за три місяці часу розглянути адміністративний протокол, оштрафувати Павла Б. на 10 200 гривень і позбавити його прав на рік, як це наказує закон", - зазначив заступник міністра.

"Я не знаю і не збираюся перевіряти, чи є Павло Б. родичем колишнього міністра МВС Миколи Білоконя. Він повинен отримати те, що заслужив, – тривалий строк позбавлення волі за позбавлення життя іншої людини", - наголосив Геращенко.

Смертельна ДТП у центрі Києва: що відомо

Сьогодні вночі, 1 травня, в ДТП у центрі Києва загинула 18-річна дівчина, водій та ще одна 19-річна дівчина були госпіталізовані.

Аварія сталася на бульварі Лесі Українки. 25-річний водій автомобіля Infinity G25 не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, після чого скоїв наїзд на дерево та опору світлофора.

Водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Йому вже повідомили про підозру.

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Автор: Світлана Закелова