Пушилін неодноразово наголошував у підконтрольних медіа на необхідності приєднання тимчасово окупованої території Донецької області до РФ.

Ватажок незаконно створеної на території Донеччини псевдо-"республіки" Денис Пушилін отримав вирок в Україні - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність, повідомив Офіс генерального прокурора.

Зазначається, прокурори у суді довели, що у вересні 2022 року очільник псевдореспубліки скликав та провів позачергове засідання фейкової ради "ДНР". На зборах нелегітимний "депутатський корпус" ухвалив так званий закон "про референдум ДНР з питання входження до складу РФ".

"У подальшому ватажок "ДНР" неодноразово наголошував у підконтрольних медіа на необхідності приєднання тимчасово окупованої території Донецької області до РФ. Тим самим закликав до захоплення РФ території України. Зрештою, на підставі підписаного "головою" нікчемного акту на тимчасово окупованих територіях під контролем озброєних військових РФ проведено незаконне "народне волевиявлення", - йдеться у повідомленні.

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В Офісі генпрокурора нагадали, що 30 вересня 2022 року засуджений підписав із президентом держави-агресора "договір" про входження квазіреспубліки та нових окупованих територій Донецької області до складу федерації нібито на правах суб’єкта.

Інший гучний вирок колаборанту

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Маліновський районний суд Одеси визнав винним та заочно призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі гауляйтеру Херсонської області Володимиру Сальдо.

Сальдо, який був головою окупаційної "військово-цивільної адміністрації Херсонської області", а нині - виконуючий обов'язки "губернатора Херсонської області" (під російською окупацією) винний у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану, колабораційна діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

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