У Броварах Київської області у вівторок, 26 січня, курсант Національної академії внутрішніх справ покінчив життя самогубством.
Про це повідомляє Obozrevatel, посилаючись на інформоване джерело.
Хлопець викинувся з вікна своєї квартири, розташованої на 15 поверсі. На місці події передсмертної записки не виявлено.
Читайте такожВ Одесі пенсіонер викинувся з вікна 11-го поверху
"Загиблому було 18 років. Його знайшли люди, які проходили поруч з будинком. На місце події відразу ж викликали лікарів. Вони тільки констатували смерть хлопця", - зазначив наш співрозмовник.
Він додав, що поліція встановлює причини такого вчинку курсанта.
Вас також можуть зацікавити новини:
- В Італії за загадкових обставин загинула українка: всі подробиці (фото)
- В Одеській області зниклу безвісти дівчинку виявили повішеною
- В Одесі в одному з хостелів повісилася 19-річна дівчина
- У Києві на дереві помітили чоловіка в петлі: що сталося (фото)
- "Підлатали", відпочив і вистрибнув: у Миколаєві пенсіонер з другої спроби покінчив з життям
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram