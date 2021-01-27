На місці події передсмертної записки не виявлено.

У Броварах Київської області у вівторок, 26 січня, курсант Національної академії внутрішніх справ покінчив життя самогубством.

Про це повідомляє Obozrevatel, посилаючись на інформоване джерело.

Хлопець викинувся з вікна своєї квартири, розташованої на 15 поверсі. На місці події передсмертної записки не виявлено.

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"Загиблому було 18 років. Його знайшли люди, які проходили поруч з будинком. На місце події відразу ж викликали лікарів. Вони тільки констатували смерть хлопця", - зазначив наш співрозмовник.

Він додав, що поліція встановлює причини такого вчинку курсанта.

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Автор: Денис Прядко