У Луцьку дитина опинилася у пастці між стіною та гарячою батарею і не змогла самостійно вибратися. Дорослі теж не змогли допомогти. Довелося викликати рятувальників.
Про це повідомляють у ДСНС Волинської області.
Інцидент трапився у четвер, 3 лютого, о 10:40 у багатоповерховому будинку на вулиці Винниченка. До рятувальників звернулися стривожені батьки. Вони повідомили, що їхня дитина застрягла у гарячій батареї опалення.
За вказаною адресою оперативно виїхали рятувальники. Маленького "бранця" вдалося швидко визволити.
"На щастя, рятувальникам вдалося звільнити дитину без застосування механізованого обладнання", - зазначили у прес-службі ДСНС.
Як повідомляв УНІАН, на Сумщині хлопчик намагався пролізти через паркан та застряг. Судячи з усього, дитина не врахувала, що виросла за літо. Школяр вже не зміг визволитися самостійно, йому на допомогу прийшли рятувальники.