Дорослі не змогли допомогти хлопчику, тому його визволяли рятувальники.

У Луцьку дитина опинилася у пастці між стіною та гарячою батарею і не змогла самостійно вибратися. Дорослі теж не змогли допомогти. Довелося викликати рятувальників.

Про це повідомляють у ДСНС Волинської області.

Інцидент трапився у четвер, 3 лютого, о 10:40 у багатоповерховому будинку на вулиці Винниченка. До рятувальників звернулися стривожені батьки. Вони повідомили, що їхня дитина застрягла у гарячій батареї опалення.

За вказаною адресою оперативно виїхали рятувальники. Маленького "бранця" вдалося швидко визволити.

"На щастя, рятувальникам вдалося звільнити дитину без застосування механізованого обладнання", - зазначили у прес-службі ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, на Сумщині хлопчик намагався пролізти через паркан та застряг. Судячи з усього, дитина не врахувала, що виросла за літо. Школяр вже не зміг визволитися самостійно, йому на допомогу прийшли рятувальники.

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